Carolina di Monaco non manca mai all’annuale serata di gala all’Opera de Monte-Carlo per la consegna dei Premi Prince Pierre. Un’occasione in cui negli ultimi tempi si fa accompagnare dalle sue figlie, Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover, ma quest’ultima non era presente. Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, mamma e figlia bellissime. Carolina di Monaco si è presentata dunque all’evento accompagnata solo da Charlotte Casiraghi. Non ci sono aggettivi per descrivere l’eleganza di mamma e figlia, superlative con look total black. Carolina è raggiante, d’altro canto sta vivendo un momento di gioia pura. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, identiche e magnifiche. Alexandra di Hannover esclusa

