carlos alcaraz strapazza fritz e avanza comodamente in finale al six kings slam

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam 2025. Lo spagnolo torna dunque a giocare l’ultimo atto del torneo ad esibizione dal montepremi faraonico in Arabia Saudita. Alcaraz si è imposto nella prima semifinale sull’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e dieci minuti ed ora attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. C’è grande attesa ovviamente per una nuova sfida contro l’azzurro e sarebbe anche il remake della finale della scorsa edizione. Un’ottima prestazione da parte di Alcaraz, che tornava in campo dopo aver saltato il Masters 1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it

