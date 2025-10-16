Carlos Alcaraz strapazza Fritz e avanza comodamente in finale al Six Kings Slam
Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam 2025. Lo spagnolo torna dunque a giocare l’ultimo atto del torneo ad esibizione dal montepremi faraonico in Arabia Saudita. Alcaraz si è imposto nella prima semifinale sull’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e dieci minuti ed ora attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. C’è grande attesa ovviamente per una nuova sfida contro l’azzurro e sarebbe anche il remake della finale della scorsa edizione. Un’ottima prestazione da parte di Alcaraz, che tornava in campo dopo aver saltato il Masters 1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
FRITZ VINCE IL MATCH D'ESORDIO Prova convincente del tennista statunitense, che supera senza troppe difficoltà uno Zverev opaco in due set. Ora Fritz se la vedrà con lo spagnolo Carlos Alcaraz per un posto in finale #Tennis #SixKingsSlam #Fritz # - X Vai su X
Risposta pungente di Carlos Alcaraz ad alcune critiche - facebook.com Vai su Facebook
Carlos Alcaraz non lascia scampo a Fritz e si prende la finale nel Six Kings Slam - Il murciano gioca un match praticamente perfetto e supera agevolmente l’americano: seconda finale di fila a Riyadh Due partecipazioni e due finali per Carlos Alcaraz nella ricchissima esibizione del S ... tennisitaliano.it scrive
LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 6-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo sfiora la perfezione ed accede in finale - 08 Carlos Alcaraz è il primo finalista della Six Kings Slam Cup ... Lo riporta oasport.it
Carlos Alcaraz batte in due set (6-4 6-2) Taylor Fritz e vola in finale, per il secondo anno consecutivo, al torneo esibizione di Riad - esibizione di Riad: il numero uno del mondo ha sconfitto in due set (6- Si legge su eurosport.it