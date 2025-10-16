Carlo sempre più al passo con i tempi ora cerca un esperto di marketing per Sandringham
(Adnkronos) – La residenza di Sandringham si modernizza, nel segno dell'efficienza: la tenuta, dove la famiglia reale trascorre il Natale ma che è anche un'attrazione turistica, cerca un responsabile marketing che sappia raccontare la sua storia in modo avvincente su tutti i canali, dalle campagne digitali alle pubbliche relazioni, dalla segnaletica in loco alle brochure . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Carlo Rivis è il nuovo Direttore dei Programmi di Innovit, l’hub per l’innovazione italiana a San Francisco creato su impulso del Governo italiano. La sua nomina rappresenta un passo strategico per rafforzare il ruolo dell’hub come ponte tra la Silicon Valley e l - facebook.com Vai su Facebook
La @sscnapoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di calcio in Italia. #ForzaNapoliSempre - X Vai su X