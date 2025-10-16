Carlo sempre più al passo con i tempi ora cerca un esperto di marketing per Sandringham

Periodicodaily.com | 16 ott 2025

(Adnkronos) – La residenza di Sandringham si modernizza, nel segno dell'efficienza: la tenuta, dove la famiglia reale trascorre il Natale ma che è anche un'attrazione turistica, cerca un responsabile marketing che sappia raccontare la sua storia in modo avvincente su tutti i canali, dalle campagne digitali alle pubbliche relazioni, dalla segnaletica in loco alle brochure . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

