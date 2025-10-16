Carceri sotto la lente Strutture fatiscenti e sovraffollate Ed è emergenza personale
La Commissione carceri di Regione Lombardia ha visitato le strutture carcerarie di Varese e di Busto Arsizio. Al sopralluogo hanno partecipato i consiglieri regionali Romana Dell’Erba (FdI), Giuseppe Licata (Fi), Samuele Astuti (Pd) e Luca Daniel Ferrazzi (gruppo misto). I problemi di Varese e Busto Arsizio sono noti: sovraffollamento, organico della Polizia penitenziaria da rafforzare ma allo stesso tempo ci sono segnali positivi che riguardano i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Per quanto riguarda la situazione ai Miogni, 101 detenuti, a fronte di una capienza di 50, ha detto la presidente della Commissione Alessia Villa: "Nonostante le difficoltà la direzione e l’area trattamentale stanno facendo un lavoro straordinario, ci sono numerosi detenuti impegnati in attività lavorative all’interno e all’esterno, un fatto che testimonia l’efficacia dei percorsi di reinserimento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
