Carabinieri uccisi di chi è davvero la colpa La frase di Ilaria Salis che scatena il finimondo | polemiche

Si terranno domani, venerdì 17 ottobre alle ore 16.00, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Stato per i tre carabinieri caduti a Castel d’Azzano: il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello, quest’ultimo appena 36 anni. La cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Un momento di lutto nazionale per onorare tre servitori dello Stato, morti mentre eseguivano un’operazione di sgombero. In questi giorni l’intero Paese si è stretto nel cordoglio, con migliaia di cittadini e rappresentanti delle istituzioni che hanno espresso vicinanza alle famiglie e all’ Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
