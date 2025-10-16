Carabinieri morti si indaga per strage Spuntano i video dell' esplosione | subito dopo i sopravvissuti salvano Maria Luisa Ramponi
CASTEL D?AZZANO (VERONA) - La Procura di Verona contesta il reato di strage ai fratelli Ramponi, per aver ideato e portato a termine il folle piano che ha causato la morte di tre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il momento dell’esplosione in cui sono morti tre carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Tre #carabinieri sono morti nella notte in un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano, nel Veronese. Fermati due fratelli e la sorella, proprietari dell’edificio. Nella casa trovate bombole e molotov: la Procura parla di un atto premeditato. - X Vai su X
Carabinieri morti, si indaga per strage. Spuntano i video dell'esplosione: subito dopo i sopravvissuti salvano Maria Luisa Ramponi - La Procura di Verona contesta il reato di strage ai fratelli Ramponi, per aver ideato e portato a termine il folle piano che ha causato la morte di tre ... Da ilgazzettino.it
Carabinieri morti nell’esplosione, la Procura parla di "strage". Oggi l’interrogatorio dei fratelli Ramponi, Maria Luisa è in fin di vita - Il procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, ipotizza il reato di strage nei confronti dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, ritenuti responsabili dell’esplosione che ieri ... Segnala affaritaliani.it
Carabinieri morti dopo l’esplosione a Verona, per la procura è strage. Ai funerali ci sarà anche Mattarella - Per i tre fratelli Ramponi si procederà contestando anche l’omicidio premeditato. msn.com scrive