Carabinieri morti promossi di grado per meriti speciali | Valerio Daprà diventa maresciallo Davide Bernardello appuntato e Marco Piffari sottotenente Oggi la camera ardente domani i funerali

Ilgazzettino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTEL D'AZZANO - Promossi per meriti speciali i tre carabinieri morti martedì, 14 ottobre, nell'esplosione del casolare dei fratelli Ramponi a Castel d'Azzano. Il brigadiere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

carabinieri morti promossi di grado per meriti speciali valerio dapr224 diventa maresciallo davide bernardello appuntato e marco piffari sottotenente oggi la camera ardente domani i funerali

© Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, promossi di grado per meriti speciali: Valerio Daprà diventa maresciallo, Davide Bernardello appuntato e Marco Piffari sottotenente. Oggi la camera ardente, domani i funerali

News recenti che potrebbero piacerti

carabinieri morti promossi gradoCarabinieri morti, promossi di grado per meriti speciali: Valerio Daprà diventa maresciallo, Davide Bernardello appuntato e Marco Piffari sottotenente. Oggi la camera ardente ... - Promossi per meriti speciali i tre carabinieri morti martedì, 14 ottobre, nell'esplosione del casolare dei fratelli Ramponi a Castel d'Azzano. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Morti Promossi Grado