Carabinieri morti l' ultimo viaggio di Valerio Daprà Davide Bernardello e Marco Piffari L' arrivo dei feretri e l' apertura della camera ardente

Ilgazzettino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VERONAPADOVA - Con il picchetto d'onore davanti all'ospedale Borgo Roma di Verona è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. L'arrivo dei feretri e l'apertura della camera ardente

