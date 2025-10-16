Carabinieri morti l' ultimo viaggio di Valerio Daprà Davide Bernardello e Marco Piffari L' arrivo dei feretri e l' apertura della camera ardente

VERONAPADOVA - Con il picchetto d'onore davanti all'ospedale Borgo Roma di Verona è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. L'arrivo dei feretri e l'apertura della camera ardente

Carabinieri morti, è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. Il picchetto d'onore all'obitorio e l'apertura della camera ardente - Con il picchetto d'onore davanti all'ospedale Borgo Roma di Verona è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e ... msn.com scrive

Carabinieri morti: i funerali venerdì a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, la stessa chiesa di Giulia Cecchettin - L'ultimo saluto in Prato della Valle, con camera ardente nella sede del comando regionale ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Carabinieri morti, il funerale a Padova nella stessa chiesa dell'estremo saluto a Giulia Cecchettin: «Il momento del silenzio» - Si terranno venerdì 17 ottobre nella Basilica di Santa Giustina a Padova, la stessa dove si è svolto l'estremo saluto a Giulia Cecchettin, i funerali dei tre carabinieri ... Scrive leggo.it