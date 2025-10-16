Carabinieri morti l' ultimo viaggio di Daprà Bernardello e Piffari L' arrivo dei feretri alla camera ardente | il tricolore sulle bare e lo strazio dei colleghi

VERONAPADOVA - Con il picchetto d'onore davanti all'ospedale Borgo Roma di Verona è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Carabinieri morti, l'ultimo viaggio di Daprà, Bernardello e Piffari. L'arrivo dei feretri alla camera ardente: il tricolore sulle bare e lo strazio dei colleghi

