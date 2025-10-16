Carabinieri morti il capo delle Api | Ho perso tre grandi uomini erano il meglio Ma sappiamo che i rischi ci sono

PADOVA - Occhi lucidi, sguardo smarrito ma capace di parole cariche di umanità, da buon padre di famiglia che ha perso sul lavoro tre?figli?. Anche se per lui Marco Piffari,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, il capo delle Api: «Ho perso tre grandi uomini, erano il meglio. Ma sappiamo che i rischi ci sono»

News recenti che potrebbero piacerti

Il momento dell’esplosione in cui sono morti tre carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Tre #carabinieri sono morti nella notte in un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano, nel Veronese. Fermati due fratelli e la sorella, proprietari dell’edificio. Nella casa trovate bombole e molotov: la Procura parla di un atto premeditato. - X Vai su X

Carabinieri morti, il capo delle Api: «Ho perso tre grandi uomini, erano il meglio. Ma sappiamo che i rischi ci sono» - Occhi lucidi, sguardo smarrito ma capace di parole cariche di umanità, da buon padre di famiglia che ha perso sul lavoro tre “figli”. ilgazzettino.it scrive

Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà: chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione durante uno sgombero a Castel D'Azzano - Erano impegnati nella perquisizione per la liberazione forzata di un immobile. Si legge su today.it

Esplosione, tre carabinieri morti e 25 feriti: «I militari stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha azionato la bombola con l'accendino». Lo sfratto e le minacce - Tre carabinieri sono morti e 25 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata alle 3. Secondo ilgazzettino.it