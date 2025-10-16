Carabinieri morti è cominciato l' ultimo viaggio di Valerio Daprà Davide Bernardello e Marco Piffari Il picchetto d' onore all' obitorio e l' apertura della camera ardente

Ilgazzettino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VERONAPADOVA - Con il picchetto d'onore davanti all'ospedale Borgo Roma di Verona è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

carabinieri morti 232 cominciato l ultimo viaggio di valerio dapr224 davide bernardello e marco piffari il picchetto d onore all obitorio e l apertura della camera ardente

© Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. Il picchetto d'onore all'obitorio e l'apertura della camera ardente

Approfondisci con queste news

carabinieri morti 232 cominciatoCarabinieri morti, &#232; cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. Il picchetto d'onore all'obitorio e l'apertura della camera ardente - Con il picchetto d'onore davanti all'ospedale Borgo Roma di Verona è cominciato l'ultimo viaggio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Morti 232 Cominciato