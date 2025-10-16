Carabinieri morti a Verona omaggi dei colleghi in Friuli

Continuano in Friuli-Venezia Giulia i gesti di solidarietà per i tre carabinieri morti nell’esplosione avvenuta nel Veronese. A Trieste, le volanti della Questura hanno raggiunto il Comando provinciale dell’Arma per rendere omaggio ai colleghi caduti, accolte dal colonnello Gianluca Migliozzi. A Gorizia, un ventenne ha deposto un mazzo di fiori davanti alla caserma, in segno di rispetto e gratitudine. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto giunti in questi giorni da cittadini, associazioni e istituzioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Carabinieri morti a Verona, omaggi dei colleghi in Friuli

Contenuti che potrebbero interessarti

Carabinieri morti a Verona, domani i funerali di Stato a #Padova - X Vai su X

Si terranno a Padova i funerali di stato dei tre carabinieri morti ieri nella cascina a Castel d'Azzano. La procura di Verona ipotizza il reato di strage nei confronti dei tre fratelli ramponi responsabili dell'esplosione. - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri morti, il tributo delle le forze dell’ordine riunite per omaggiare Marco, Davide e Valerio: «I nostri tre ragazzi sono l'essenza dell'Arma» - Ci sono momenti nella vita di un esponente delle forze dell'ordine o di un soccorritore che non si vorrebbero mai vivere. ilgazzettino.it scrive

Padova, l'omaggio ai carabinieri morti per l'esplosione a Castel d'Azzano da parte della Guardia di Finanza - A Padova, la Guardia di Finanza ha reso omaggio ai tre carabinieri caduti in servizio nel Veronese, in un momento di profonda commozione e rispetto. Da tg.la7.it

Carabinieri morti a Verona, fiori ed omaggi alle stazioni del Casertano: il ricordo degli scomparsi - Sono molti i cittadini del Casertano che hanno voluto esprimere vicinanza e cordoglio all'Arma in seguito al decesso dei tre carabinieri a Castel d'Azzano. Da ilmattino.it