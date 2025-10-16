Carabinieri morti a Verona domani funerali di Stato a Padova | proclamato lutto cittadino

Si terrà domani l'ultimo saluto ai tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta a un'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Il brigadiere Valerio Daprà, 56 anni, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e il luogotenente Marco Piffari, 56 anni, erano intervenuti nei pressi di un’abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato provocando 27 feriti, tra militari dell'Arma, poliziotti e vigili del fuoco. I funerali di Stato si svolgeranno alle 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, mentre è stato proclamato il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Carabinieri morti a Verona, domani funerali di Stato a Padova: proclamato lutto cittadino

Carabinieri morti, il capo delle Api: «Ho perso tre grandi uomini, erano il meglio. Ma sappiamo che i rischi ci sono». Ai funerali di Stato Mattarella, Meloni e Crosetto - facebook.com Vai su Facebook

Tre #carabinieri sono morti nella notte in un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano, nel Veronese. Fermati due fratelli e la sorella, proprietari dell’edificio. Nella casa trovate bombole e molotov: la Procura parla di un atto premeditato. - X Vai su X

Carabinieri morti a Verona, domani funerali di Stato a Padova: proclamato lutto cittadino

Carabinieri morti, il funerale a Padova nella stessa chiesa dell'estremo saluto a Giulia Cecchettin

Verona, lutto nazionale per i tre carabinieri morti a Castel d'Azzano
Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, presente a Verona insieme al ministro Guido Crosetto, ha commentato: "Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya"