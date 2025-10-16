Carabinieri aggrediti a Palermo durante una perquisizione | cinque arresti

Ilgiornale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime 24 ore, il quartiere San Filippo Neri di Palermo, conosciuto ai più come Zen 1 e Zen 2 è stato oggetto di un capillare servizio di controllo del territorio. L’attività interforze condotta dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Questura di Palermo, vede impegnati sul campo circa 300 uomini dei Reparti territoriali, anche con l’ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei Reparti speciali. L’intervento rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici: la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, titoli di autorizzazione e regolarità delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

carabinieri aggrediti a palermo durante una perquisizione cinque arresti

© Ilgiornale.it - Carabinieri aggrediti a Palermo durante una perquisizione: cinque arresti

Approfondisci con queste news

carabinieri aggrediti palermo duranteCarabinieri aggrediti a Palermo durante una perquisizione: cinque arresti - Il quartiere Zen è sotto stretta sorveglianza da più di 300 uomini, tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, cani antidroga ed elicotteri ... ilgiornale.it scrive

carabinieri aggrediti palermo durantePalermo, carabinieri accerchiati e aggrediti allo Zen 2 durante un blitz antidroga: 5 arresti - Un centinaio di persone ha tentato di ostacolare l’intervento dei militari con minacce, insulti e violenze fisiche. Scrive msn.com

carabinieri aggrediti palermo duranteArmi e violenza contro i Carabinieri, 5 arresti nel quartiere Zen di Palermo - PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato cinque persone, nel quartiere “Zen 2”, ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Aggrediti Palermo Durante