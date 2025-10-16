Carabinieri aggrediti a Palermo durante una perquisizione | cinque arresti
Nelle ultime 24 ore, il quartiere San Filippo Neri di Palermo, conosciuto ai più come Zen 1 e Zen 2 è stato oggetto di un capillare servizio di controllo del territorio. L’attività interforze condotta dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Questura di Palermo, vede impegnati sul campo circa 300 uomini dei Reparti territoriali, anche con l’ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei Reparti speciali. L’intervento rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici: la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, titoli di autorizzazione e regolarità delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Due carabinieri in borghese, aggrediti con spray al peperoncino e un cacciavite, sventano il tentativo di furto in un’abitazione di Arzago d’Adda. Uno dei due malviventi è riuscito a fuggire, mentre il secondo, un 47enne albanese è stato bloccato e... - facebook.com Vai su Facebook
"Solidarizzo con quei poliziotti e carabinieri aggrediti nelle nostre piazze mentre difendono l'ordine e la legalità" Maurizio Gasparri (Forza Italia) a #drittoerovescio - X Vai su X
Carabinieri aggrediti a Palermo durante una perquisizione: cinque arresti - Il quartiere Zen è sotto stretta sorveglianza da più di 300 uomini, tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, cani antidroga ed elicotteri ... ilgiornale.it scrive
Palermo, carabinieri accerchiati e aggrediti allo Zen 2 durante un blitz antidroga: 5 arresti - Un centinaio di persone ha tentato di ostacolare l’intervento dei militari con minacce, insulti e violenze fisiche. Scrive msn.com
Armi e violenza contro i Carabinieri, 5 arresti nel quartiere Zen di Palermo - PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato cinque persone, nel quartiere “Zen 2”, ... Riporta msn.com