Capuano sentenzia dopo l’apertura dell’inchiesta della UEFA sui conti della Juve | Già vissuto da tanti club senza che succedesse il finimondo…

Capuano sentenzia dopo l’apertura dellinchiesta della UEFA sui conti della Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista. L’apertura di un nuovo procedimento da parte della UEFA sui conti della Juventus ha generato apprensione e allarmismo tra i tifosi, ma c’è chi invita alla calma e al realismo. Il giornalista Giovanni Capuano, attraverso il suo profilo X, ha definito l’intera vicenda una “non notizia”, spiegando come si tratti di un percorso scontato e già vissuto da molti altri club. PAROLE – «L’apertura di un procedimento da parte della Uefa sui conti Juventus è una non notizia. Fatevene una ragione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

