Caposele in festa | l’Irpinia celebra San Gerardo Maiella

Tempo di lettura: 3 minuti Giornata di grande partecipazione a Materdomini, dove oggi si celebra la festa di San Gerardo Maiella, appuntamento tra i più sentiti e identitari dell’ Irpinia. Fin dalle prime ore del mattino, un lungo flusso di pellegrini ha raggiunto la frazione di Caposele, per rendere omaggio al santo redentorista e vivere un momento di preghiera e raccoglimento nel santuario a lui dedicato. Le strade del borgo si trasformeranno in un fiume di fedeli: famiglie, anziani, giovani, devoti provenienti non solo dalla provincia di Avellino ma anche da tutta la Campania e dal Sud Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

