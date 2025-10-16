Capoluogo e frazioni preparano Halloween | | Una notte speciale
A Cento e frazioni tante le iniziative per i più piccoli, ma non solo, a tema Halloween, venerdì 31 ottobre: nel capoluogo piazza Guercino si trasformerà in ‘ Mostropolis - La città segreta dei mostri ’ a partire delle ore 15.30; ‘ Renazzoween ’ vi aspetta dalle ore 16 alle 19 davanti alle ex scuole elemantari di Renazzo; a Dodici Morelli inzierà alle 17.30 ‘Happy Halloween a Tiramolla!’ in piazza Govoni; Casumaro si ritrova nella Sala Polivalente per "Halloween Party" dalle 19 alle 22. Dalle 15.30, dunque, Piazza Guercino si trasformerà in ‘Mostropolis - La città segreta dei mostri’, cioè, una città nascosta abitata da simpatici e bizzarri mostri, che aprono le porte al pubblico solo ad Halloween. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Investimento di oltre 28mila euro per nuove attrezzature nei parchi del capoluogo e delle frazioni - facebook.com Vai su Facebook