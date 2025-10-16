Capocantiere perde il Rolex nel cemento e chiede risarcimento il giudice dice no | Non doveva indossarlo

Oltre al "danno" anche la beffa per un capocantiere che durante il supervisionamento di alcuni lavori con le betoniere per il calcestruzzo ha perso il suo orologio da 16mila euro nel cemento. L'uomo è stato condannato a pagare spese legali per oltre 2mila euro e si è visto negare il risarcimento chiesto pari al prezzo dell'orologio. "Non si può pensare di lavorare in cantiere con un Rolex al polso" ha scritto il giudice della Corte d'Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it