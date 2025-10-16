Capocantiere perde il Rolex nel cemento e chiede risarcimento il giudice dice no | Non doveva indossarlo
Oltre al "danno" anche la beffa per un capocantiere che durante il supervisionamento di alcuni lavori con le betoniere per il calcestruzzo ha perso il suo orologio da 16mila euro nel cemento. L'uomo è stato condannato a pagare spese legali per oltre 2mila euro e si è visto negare il risarcimento chiesto pari al prezzo dell'orologio. "Non si può pensare di lavorare in cantiere con un Rolex al polso" ha scritto il giudice della Corte d'Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Capocantiere perde il Rolex nel cemento e chiede risarcimento, il giudice dice no: “Non doveva indossarlo” - Oltre al "danno" anche la beffa per un capocantiere che durante il supervisionamento di alcuni lavori con le betoniere per il calcestruzzo ha ... Riporta fanpage.it
Parma, capocantiere perde il Rolex da 16.000 euro nel calcestruzzo e chiede il risarcimento: «No, non doveva lavorare con quell'orologio al polso» - La Corte d'appello di Bologna respinge la richiesta e condanna il capocantiere a pagare 2. Si legge su msn.com