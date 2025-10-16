Capezzone Appendino contro Conte? M5s esplode cosa pubblica il Fatto quotidiano

Due grandi fuochi sui giornali di oggi, spiega Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero. "Per un verso la situazione in Medio Oriente, con il rientro con il contagocce delle salme dei sequestrati morti. E Trump che dice a Israele: potete riprendere con le operazioni militari se Hamas verrà meno agli impegni presi. Ovviamente è una forma di pressione e di deterrenza. Ma sui giornali il clima non è certo pro-Trump", riflette il direttore editoriale di Libero. In Italia dominano le polemiche sugli scontri dei pro-Pal in occasione della partita Italia-Israele a Udine, "con i giornalisti Rai nella bufera".

