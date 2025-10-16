Capannoli | assegnato un nuovo alloggio di edilizia residenziale pubblica
Nei giorni scorsi il Comune di Capannoli ha ufficializzato l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) a una famiglia composta da tre persone, collocata al primo posto nella graduatoria definitiva del bando unico ERP 2023 grazie al recupero funzionale del medesimo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
