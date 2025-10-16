Caos Nicole Vernis | il caso della calciatrice della Lazio Women scomparsa
La Lazio Women è al centro dell’attenzione mediatica. E non per le prestazioni sportive più che positive, con le ragazze di Grassadonia in testa alla classifica della Serie A insieme a Roma e Napoli. Il club di Lotito infatti dopo la multa subita dal Giudice Sportivo per la mancanza d’acqua calda. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Caso Nicole Vernis, arriva la versione del procuratore che attacca la #Lazio: "Zero pagamenti dal club e infortunio nascosto" - X Vai su X
Caso Nicole Vernis, arriva la versione del procuratore che attacca la Lazio: "Zero pagamenti dal club e infortunio nascosto" - facebook.com Vai su Facebook
Lazio Women, il caso Nicole Vernis. Il club sconcertato: “Assente senza alcun permesso” - In casa Lazio è giallo sulla vicenda Nicole Vernis, la calciatrice della squadra femminile tornata negli USA senza permesso ... msn.com scrive
Lazio, la verità sul caso Vernis: cosa pensa di fare ora la società - La centrocampista della squadra Women è irreperibile da una settimana. Da msn.com
Women, Vernis diventa un caso: assenza non autorizzata e irreperibilità. Pinzani fa chiarezza - Nonostante l’ottimo avvio di stagione, il tecnico biancoceleste è costretto a continui aggiustamenti tattici a causa delle numerose defezioni, un problema condiviso anche dalla formazione maschile. Scrive laziopress.it