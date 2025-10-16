Caos ferrovia risarcire i pendolari per i disagi
Polemica senza sosta per la linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme. Interviene Marta Evangelisti, consigliera FdI in Regione: "La giunta regionale intervenga per risolvere i continui problemi sulla linea ferroviaria Porrettana e preveda indennizzi per i pendolari". Questo chiede con un’interrogazione, rivolta alla stessa giunta, la Evangelisti, alla luce dei disagi registrati in questi giorni sulla tratta Bologna-Pistoia. "La Porrettana – osserva in una nota – rappresenta un’infrastruttura vitale per centinaia di pendolari, studenti e cittadini, oltre a essere collegamento tra aree montane e città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
: Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di voler "seminare il caos" intensificando gli attacchi alle infrastrutture energetiche e ferroviarie. Con l'a - facebook.com Vai su Facebook
Guasto al passaggio a livello, caos a Bellano: auto bloccate e problemi sulla linea ferroviaria https://lecconotizie.com/cronaca/mandello-cronaca/guasto-al-passaggio-a-livello-caos-a-bellano-auto-bloccate-e-problemi-sulla-linea-ferroviaria/… via @Lecco Noti - X Vai su X
"Caos ferrovia, risarcire i pendolari per i disagi" - Interviene Marta Evangelisti, consigliera FdI in Regione: "La giunta regionale intervenga per risolvere i continui problemi sulla ... Secondo msn.com
Guasto al passaggio a livello, circolazione ferroviaria in tilt: treni in ritardo, cancellati o modificati - A causa di un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza, si registrano ritardi sulla linea S7 Milano–Lecco, gestita da Trenord, in ... Scrive milanotoday.it
Treni soppressi, caos tra i pendolari - L’interruzione della linea ferroviaria a Viareggio, necessaria per consentire indagini finalizzate a un nuovo sottovia, sta avendo ripercussioni anche sui pendolari di Pietrasanta. Come scrive lanazione.it