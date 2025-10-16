Caos ferrovia risarcire i pendolari per i disagi

Polemica senza sosta per la linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme. Interviene Marta Evangelisti, consigliera FdI in Regione: "La giunta regionale intervenga per risolvere i continui problemi sulla linea ferroviaria Porrettana e preveda indennizzi per i pendolari". Questo chiede con un’interrogazione, rivolta alla stessa giunta, la Evangelisti, alla luce dei disagi registrati in questi giorni sulla tratta Bologna-Pistoia. "La Porrettana – osserva in una nota – rappresenta un’infrastruttura vitale per centinaia di pendolari, studenti e cittadini, oltre a essere collegamento tra aree montane e città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

