Canzi furibondo dopo il Bayern | Sono avvelenato Immagini non chiare chi ha deciso che era gol?
di Mauro Munno . Le parole del tecnico in conferenza stampa. Max Canzi furioso in conferenza stampa al termine di Bayern Juventus Women. Le sue dichiarazioni. EPISODIO – «Mi prendo la prestazione però sono avvelenato come raramente mi è capitato in carriera. Lo abbiamo visto 100 volte e non c’è modo di capire se sia entrata o sia uscita. E non ho ancora capito chi si sia preso questa responsabilità enorme. Le immagini sono quelle che abbiamo visto tutti e ce ne andiamo a casa con zero punti». QUI LE IMMAGINI PRESTAZIONE – «Tante cose positive nella partita, il Bayern non ha rubato niente e ha avuto più occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
