Cantina Tollo group ottiene il premio Industria Felix Esg

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cantina Tollo Group ha ottenuto il premio Industria Felix Esg – L’Italia che compete: il riconoscimento è stato assegnato al gruppo teatino da Industria Felix Magazine, trimestrale in supplemento a Il Sole 24 Ore fondato e diretto da Michele Montemurro, grazie alla volontà dell’azienda di fare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

