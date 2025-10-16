Cantiere shock in corso Vittorio | traffico stravolto per 30 giorni
Pescara - Da metà ottobre un imponente cantiere Aca modificherà la viabilità in corso Vittorio Emanuele: divieti, senso unico e percorsi alternativi delineati. Nella mattina di mercoledì 15 ottobre prenderanno il via i lavori affidati ad Aca per installare una nuova condotta adduttrice nel tratto di Corso Vittorio Emanuele II compreso tra via Genova e Corso Umberto I. L’intervento, inserito nel piano di potenziamento della rete idrica urbana, si protrarrà in orario continuato (H24) fino al 15 novembre alle ore 23:59. L’attivazione del cantiere implicherà modifiche temporanee alla circolazione nel segmento interessato: la carreggiata sarà ristretta, con area di cantiere sul lato mare; il traffico verrà convogliato sul lato monti; sarà istituito senso unico di marcia da sud verso nord (da Francavilla al Mare verso Montesilvano); il tratto interessato sarà chiuso, e già alla rotatoria di via Michelangelo sarà segnalata la deviazione per prevenire disagi; infine, sarà imposto il divieto di sosta. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
