Cantiere in Piazza del Popolo Prosegue la riqualificazione

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere per la riqualificazione di Piazza del Popolo, a partire da venerdì, si sposterà nella parte di Ponente. Per consentire l’intervento, previsto nell’ambito del progetto “ Rigenera Copparo 01 ” finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’area saranno introdotte le necessarie modifiche alla viabilità. Nello specifico, a partire dalle 11 di venerdì 17 ottobre sino al termine dei lavori, saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione su tutta la parte di Ponente di Piazza del Popolo. Contestualmente, sarà collocata idonea segnaletica e verrà completamente delimitata l’area di cantiere con opportune barriere adeguatamente segnalate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

