Canottaggio il 39° Memorial d’Aloja green e sprint con otto nazioni a Piediluco

Piediluco – Sabato 18 e domenica 19 ottobre, a Piediluco, ritorna l’appuntamento con il Memorial Paolo d’Aloja. La regata internazionale, intitolata allo storico Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, taglia il traguardo della trentanovesima edizione. Spostato dalla primavera all’autunno per i lavori di ammodernamento del Centro Nazionale di Canottaggio Paolo d’Aloja “Rowing World Centre”, nel 2025 il Memorial d’Aloja, organizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio e presentato questa mattina presso la sede del main partner Fondazione Carit, presenta importanti novità. Dalla distanza di gara, con i 500 metri sprint introdotti al posto dei tradizionali 2000, al forte legame con la sostenibilità, elemento centrale sin dalla pianificazione del percorso organizzativo culminato in uno speciale riconoscimento del CONI e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it