Canottaggio a Piediluco il 39° Memorial Paolo D' Aloja

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno otto le Nazioni impegnate il 18 e 19 ottobre. TERNI - Tutto pronto a Piediluco per l'edizione numero 39 del Memorial Paolo d'Aloja, storica regata di canottaggio dedicata all'ex presidente della FIC. Tre le novità principali di quest'anno. La prima riguarda la data: non più ad aprile ma saba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

canottaggio a piediluco il 39176 memorial paolo d aloja

© Ilgiornaleditalia.it - Canottaggio, a Piediluco il 39° Memorial Paolo D'Aloja

Leggi anche questi approfondimenti

Canottaggio, otto nazioni a Piediluco per il tradizionale Memorial d’Aloja - Sabato 18 e domenica 19 ottobre, a Piediluco, ritorna l’appuntamento con il Memorial Paolo d’Aloja. Lo riporta umbria24.it

Canottaggio, a Piediluco il 39° Memorial Paolo D’Aloja - TERNI (ITALPRESS) – Tutto pronto a Piediluco per l’edizione numero 39 del Memorial Paolo d’Aloja, storica regata di canottaggio dedicata all’ex presidente della FIC. Segnala msn.com

Canottaggio, i convocati dell’Italia per il Memorial d’Aloja: 60 azzurri al via nelle gare sui 500 metri - L'Italia sarà presente al 39° Memoria d'Aloja di canottaggio, in programma a Piediluco sabato 18 e domenica 19 ottobre, con ben 60 atleti, suddivisi in ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Piediluco 39176 Memorial