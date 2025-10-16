Canottaggio a Piediluco il 39° Memorial Paolo D' Aloja
Saranno otto le Nazioni impegnate il 18 e 19 ottobre. TERNI - Tutto pronto a Piediluco per l'edizione numero 39 del Memorial Paolo d'Aloja, storica regata di canottaggio dedicata all'ex presidente della FIC. Tre le novità principali di quest'anno. La prima riguarda la data: non più ad aprile ma saba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
39° Memorial Paolo d’Aloja: la formula di gara e i premi https://tinyurl.com/2su3drkk #mdaloja2025 #memorialrowing2025 #rowinginpiediluco #Memorialdaloja2025 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #memorial #memorialdaloja #umb - X Vai su X
È ORO di canottaggio per il nostro concittadino Rocco Chermaddi al meeting nazionale allievi ed il campionato italiano di società. Un weekend soddisfacente per i giovani atleti del Circolo Canottieri Piediluco a Pusiano in provincia di Como. Auguriamo a - facebook.com Vai su Facebook
Canottaggio, otto nazioni a Piediluco per il tradizionale Memorial d’Aloja - Sabato 18 e domenica 19 ottobre, a Piediluco, ritorna l’appuntamento con il Memorial Paolo d’Aloja. Lo riporta umbria24.it
Canottaggio, a Piediluco il 39° Memorial Paolo D’Aloja - TERNI (ITALPRESS) – Tutto pronto a Piediluco per l’edizione numero 39 del Memorial Paolo d’Aloja, storica regata di canottaggio dedicata all’ex presidente della FIC. Segnala msn.com
Canottaggio, i convocati dell’Italia per il Memorial d’Aloja: 60 azzurri al via nelle gare sui 500 metri - L'Italia sarà presente al 39° Memoria d'Aloja di canottaggio, in programma a Piediluco sabato 18 e domenica 19 ottobre, con ben 60 atleti, suddivisi in ... oasport.it scrive