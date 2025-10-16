Cannobio a teatro arriva Pane e zucchero

Sabato 18 ottobre, alle 21, sul palco del Teatro di Cannobio va in scena lo spettacolo "Pane e zucchero", Con Antonio Provasio e Maicol Trotta.Antonio Provasio, volto noto del teatro italiano e capocomico de "I Legnanesi", presenta uno spettacolo che celebra il passato. Con spontaneità, porta gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondisci con queste news

Oggi Open Day Teatro Emozionale a Cannobio per ragazzi da 10 a 15 anni Prova gratuita alle ore 15:30 - facebook.com Vai su Facebook

Cannobio, a teatro arriva "Pane e zucchero" - Sabato 18 ottobre, alle 21, sul palco del Teatro di Cannobio va in scena lo spettacolo "Pane e zucchero", Con Antonio Provasio e Maicol Trotta. Come scrive novaratoday.it