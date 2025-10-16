Canino e Ballista | 180 anni in due al piano

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento per una coppia di artisti da record: 180 anni in due, settanta dei quali passati a suonare assieme, a quattro mani uno a fianco dell’altro sullo stesso pianoforte oppure uno di fronte all’altro su due differenti tastiere. Sono Antonio Ballista e Bruno Canino, i decani del pianismo italiano e internazionale che oggi si esibiranno alla Sala Bossi del Conservatorio Martini di Bologna nell’ambito del Festival Respighi, e il 20 ottobre (in entrambe le serate alle 20,30) al Teatro Comunale di Ferrara per la stagione concertistica di Ferrara Musica. Uno sbalorditivo percorso quello dei due pianisti (milanese del 1936 Ballista, napoletano del 1935 Canino) ricco di successi condivisi, a cui i due appuntamenti emiliani rendono omaggio sottolineando la duplice valenza artistica e storica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

