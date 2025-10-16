Canicattì il Teatro Sociale si illumina di verde per la settimana dedicata alla fibrosi cistica

Agrigentonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 26 ottobre il Teatro Sociale di Canicattì si illuminerà di verde, il colore simbolo della fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, in occasione della settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, intitolata “1 su 30 e non lo sai”.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Canicatt236 Teatro Sociale Illumina