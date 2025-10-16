Canicattì il Teatro Sociale si illumina di verde per la settimana dedicata alla fibrosi cistica
Dal 20 al 26 ottobre il Teatro Sociale di Canicattì si illuminerà di verde, il colore simbolo della fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, in occasione della settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, intitolata “1 su 30 e non lo sai”.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Giovedì 2 ottobre ore 21 al Teatro Sociale "SS640 Rosario Livatino e Piero Nava" Piece teatrale di Simone Luglio e Chiara Callegari col patrocinio del Comune di Canicattì. Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook