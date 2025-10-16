Cani nella stiva dell’aereo? Per la Corte Ue sono come bagagli | la sentenza

(Adnkronos) – "Gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di 'bagagli'". Ad affermarlo è la Corte di Giustizia europea – con una sentenza destinata a fare discutere – al termine di un procedimento avviato da una passeggera che si era vista smarrire il cane affidato in aeroporto a una compagnia aerea. A fronte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

