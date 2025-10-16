Cangiano | Dal Governo sostegno alla Nuova Orchestra Scarlatti
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Governo Meloni e al ministro Giuli per l’attenzione e il sostegno già assicurato alla Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, patrimonio culturale di straordinario valore per la nostra città e per l’intero Paese, tramite l’incremento dei contributi dati sia sulla triennalità del Fnsv che nei progetti speciali. Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno affrontando tante istituzioni musicali, ma la Nuova Scarlatti rappresenta un’eccellenza che merita tutela, continuità e un riconoscimento formale all’altezza della sua storia e della sua attività”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
