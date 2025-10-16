Cancellata dalla scuola non esce per 27 anni | il caso di Mirella segregata in casa dai genitori in Polonia
Mirella vive a?wi?toch?owice, nel sud della Polonia. 'Dimenticata' nel 1997, è riemersa dopo anni e anni di isolamento totale in casa dei genitori. Notata dai vicini a luglio in gravi condizioni, ha vissuto senza contatti, documenti o assistenza sociale. Pare non abbia mai indossato biancheria intima o assorbenti. Non sono state formulate accuse, ma le indagini della polizia e dei servizi sociali proseguono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quattrocento studenti in corteo per Gaza trovano la scuola della preside Lucia Mongiano trasformata in un bunker: porte serrate, retro chiuso e persino le tapparelle abbassate. Chi ha manifestato non è rientrato: giornata cancellata, come se la partecipazione f - facebook.com Vai su Facebook
A Gallarate auto sfonda la cancellata della scuola a Madonna in Campagna - X Vai su X
Cancellata dalla scuola, non esce per 27 anni: il caso di Mirella, segregata in casa dai genitori in Polonia - 'Dimenticata' nel 1997, è riemersa dopo anni e anni di isolamento totale in casa dei genitori ... Da fanpage.it