Cancellata dalla scuola non esce per 27 anni | il caso di Mirella segregata in casa dai genitori in Polonia

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mirella vive a?wi?toch?owice, nel sud della Polonia. 'Dimenticata' nel 1997, è riemersa dopo anni e anni di isolamento totale in casa dei genitori. Notata dai vicini a luglio in gravi condizioni, ha vissuto senza contatti, documenti o assistenza sociale. Pare non abbia mai indossato biancheria intima o assorbenti. Non sono state formulate accuse, ma le indagini della polizia e dei servizi sociali proseguono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

