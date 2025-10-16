Campus universitario Nucera | Opportunità storica per Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La firma del decreto ministeriale che dà ufficialmente il via al progetto del Campus universitario del Mediterraneo segna un passaggio importante per lo sviluppo dell’Ateneo reggino. Con questo atto, firmato dai ministri dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e dell’Economia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Campus Universitario Nucera Opportunit224