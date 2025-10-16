CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 e c2 Timec e Atletico 2001 due pareggi Bene all’esordio Fiordaliso e San Giusto
Si interrompe la striscia di vittorie della Timec Prato. Alla terza giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, la neopromossa allenata da Bini Conti non è riuscita ad andare al di là di un pareggio (4-4) sul campo della Futsal Sangiovannese. Le reti per la squadra pratese sono state messe a segno da Grilli (doppietta), Serio e Imperio. Pareggio anche per l’altra pratese, l’ Atletico 2001 che invece in casa ha impattato 3-3 con il San Giovanni (reti di Bibaj, doppietta, e Pecchioli). Restando in C1, ma parlando di Coppa, si sono completate le partite dei gironi eliminatori e nessuna delle pratesi è riuscita ad accedere ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
CAMPIONATO SERIE D – 8ª GIORNATA San Luigi Calcio Calvi Noale Domenica 19 Ottobre 2025 ? Ore 15:00 CAMPO COMUNALE di Via Felluga, 58 - Trieste Grazie ai nostri sponsor e partner che ci sostengono ogni giorno: Main Sponsor: # - facebook.com Vai su Facebook
Calcio a 5 serie b. Mattagnanese a segno. Vittoria di spessore - Esordio vincente in trasferta per la Mattagnanese nel campionato nazionale di calcio a 5 Serie B. Lo riporta lanazione.it
Calcio a 5, subito un brindisi per il Team Scaletta in serie B - La squadra allenata da Ivana Cernuto si è imposta per 5 a 4 sul neopromosso Pisticci. Secondo today.it
Calcio a 5 serie c. Guardato e Castorri trascinano il Forlì - Il Forlì Calcio a Cinque, con la terza vittoria in tre partite, è al comando in solitudine al campionato di serie C1: sabato i ragazzi di mister Gottuso si sono imposti 7- Segnala ilrestodelcarlino.it