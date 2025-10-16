Si interrompe la striscia di vittorie della Timec Prato. Alla terza giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, la neopromossa allenata da Bini Conti non è riuscita ad andare al di là di un pareggio (4-4) sul campo della Futsal Sangiovannese. Le reti per la squadra pratese sono state messe a segno da Grilli (doppietta), Serio e Imperio. Pareggio anche per l’altra pratese, l’ Atletico 2001 che invece in casa ha impattato 3-3 con il San Giovanni (reti di Bibaj, doppietta, e Pecchioli). Restando in C1, ma parlando di Coppa, si sono completate le partite dei gironi eliminatori e nessuna delle pratesi è riuscita ad accedere ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 e c2. Timec e Atletico 2001, due pareggi. Bene all'esordio Fiordaliso e San Giusto