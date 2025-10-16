Campania Nappi Lega | De Luca? Altro che a capotavola sarà servito come tacchino al centro della tavola

La nota stampa di Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. “Bravo De Luca, hai centrato il senso del ‘patto del Pappafico’: una grande ‘abbuffata’ per la quale rivendichi il posto a capotavola. Però, non hai capito che tra un po’ i tuoi alleati(?) ti serviranno come portata principale al centro della tavola, il periodo è propizio per un bel tacchino.”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. Comunicato stampa L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

