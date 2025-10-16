Campagna Amica oggetto di studio della Boston University
L’esperienza ultradecennale della vendita diretta degli agricoltori di Campagna Amica a Padova e provincia è stata al centro dell’incontro di approfondimento con gli studenti della sede padovana della Boston University e Coldiretti Padova. Un dialogo avviato da quasi due anni, che continua a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dalle Malghe Alpine a Trieste Domenica 19 ottobre il Campagna Amica Tour FVG porta in piazza Ponterosso le eccellenze del territorio Ritorno alle origini emporiali di piazza Ponterosso con imprenditori agricoli in arrivo da tutta la regione, dalle malghe del - facebook.com Vai su Facebook
Campagna Amica si rinnova e raddoppia: mercato anche il sabato - Il mercato di Campagna Amica raddoppia, non più solo il mercoledì nella sede di via Don Minzoni 1 a Latina, ma anche il sabato. Riporta ilmessaggero.it
Circo Massimo, il mercato di San Teodoro torna alla Coldiretti: la riapertura alla fine della ristrutturazione - Il mercato contadino più apprezzato della Capitale, quello situato a due passi da Circo Massimo, è pronto a riaprire i battenti. Come scrive romatoday.it
Al mercato di Campagna Amica in vendita gli 'Agrumi in libertà' - Al Mercato di Campagna Amica di piazza Salerno, al Centro Direzionale di Napoli, per la prima volta sono stati messi in vendita gli agrumi coltivati all'interno del carcere di Poggioreale. Segnala ansa.it