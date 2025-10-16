Camminate Reali al castello di Moncalieri
In programma domenica 19 ottobre le Camminate Reali a Moncalieri Fin dal 2018, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha dato vita al progetto Camminate Reali, con un duplice obiettivo: valorizzare il sistema delle 16 Residenze Sabaude del Piemonte e, al contempo, offrire un’esperienza unica attraverso un cammino che unisce storia, paesaggio e benessere. Queste . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
LA CAMMINATA REALE RIAPRE ANTICHI SENTIERI Govone ha ospitato il secondo appuntamento delle “Camminate Reali 2025”, che si è svolto domenica 21 settembre u.s., accogliendo oltre 1.100 camminatori. Per l’occasione sono stati proposti due inte - facebook.com Vai su Facebook
La Camminata Reale al Castello di Moncalieri, due percorsi tra colline e paesaggi sabaudi. - Due i percorsi ad anello pensati per soddisfare ogni passo, entrambi con partenza dalla piazza del Comune di Moncalieri e arrivo al Bosco del Re: un tracciato più impegnativo di circa 17 km (con un ... Si legge su torinotoday.it
Camminate Reali a Moncalieri, domenica 19 ottobre: una nuova tappa del progetto - Queste manifestazioni, non competitive, hanno registrato un crescente successo, attirando ogni anno migliaia di partecipanti Dal 2018, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude promuove il progetto C ... Si legge su msn.com
Tavole reali, nuovo allestimento al Castello di Moncalieri - Un nuovo allestimento del Castello di Moncalieri riporterà nelle sale l'atmosfera dei pranzi reali. Si legge su ansa.it