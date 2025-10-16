Camionista ucciso per una lite l’indagato resta in carcere

Trentotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Iulian Alin Brujan, un cittadino di origini rumene di 47 anni, il camionista accusato di aver ucciso a coltellate il collega Ionut Marius Cal nella notte tra l’11 e il 12 ottobre a Bolzano, nel piazzale Primo Maggio.L’uomo, che è stato individuato e fermato a poche ore dal delitto, è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

camionista ucciso lite l8217indagatoCamionista ucciso a Bolzano, davanti al giudice il presunto killer si dichiara innocente - Colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio di Ionut Marius Cal, il camionista romeno ucciso in zona industriale a Bolzano. Da altoadige.it

camionista ucciso lite l8217indagatoCamionista ucciso durante una lite in un parcheggio: fermato un collega - Gli agenti hanno trovato tracce di sangue sul corpo dell’uomo e, all’interno del mezzo, alcuni indumenti intrisi di sangue. zoom24.it scrive

camionista ucciso lite l8217indagatoCamionista ucciso nel parcheggio tir a Bolzano Sud, 32enne accoltellato a morte nella lite con un collega - Un camionista di 32 anni è morto a Bolzano, ucciso a coltellate da un collega: il presunto assassino è stato rintracciato, aveva tentato la fuga ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Camionista Ucciso Lite L8217indagato