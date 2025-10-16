Camionista ucciso per una lite l’indagato resta in carcere

È Iulian Alin Brujan, un cittadino di origini rumene di 47 anni, il camionista accusato di aver ucciso a coltellate il collega Ionut Marius Cal nella notte tra l’11 e il 12 ottobre a Bolzano, nel piazzale Primo Maggio.L’uomo, che è stato individuato e fermato a poche ore dal delitto, è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

