Camion perde olio sull' asfalto | strada chiusa e traffico bloccato

Mattinata di disagio per gli automobilisti di transito in zona Tarlati. La strada che da via Buonconte da Montefeltro porta al semaforo e poi la tratta verso il cimitero è stata chiusa poco dopo le 7 dai carabinieri a causa della perdita di olio di un mezzo pesante. Il fatto è avvenuto intorno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

