Cambio di proprietà per il Caffè Torrisi | la famiglia Basile acquisisce lo storico marchio catanese

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre una nuova fase per il celebre “Caffè Torrisi”, marchio simbolo della tradizione siciliana e punta di diamante della Compagnia Meridionale Caffè, azienda catanese con oltre 114 anni di attività nel settore. A garantirne la continuità e l’evoluzione è ora la famiglia Basile, con Giuseppe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

