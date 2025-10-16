Camarda | Bruciato tappe all’occhio di tutti Stando con i più grandi devi abituarti a raggiungere …
L'attaccante del Milan Francesco Camarda, in prestito proprio ai giallorossi, ha parlato a 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco le sue parole molto interessanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Camarda: “Ho bruciato parecchie tappe, ciò porta a cambiamenti e sacrifici. Sono indirizzato sulla mia strada, voglio raggiungere…” ? - X Vai su X
BARTESAGHI E CAMARDA SHOW! #ItaliaArmenia,4-0 per gli azzurrini al 75’ Prestazione super di #Camarda, autore del secondo e del terzo gol ?, e di #Bartesaghi, autore di un assist ? al bacio proprio per il bomber rossonero in occasione del - facebook.com Vai su Facebook