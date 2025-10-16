Caltanissetta sequestrati oltre 56 kg di tabacco da masticazione illegale
La guardia di finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 56 chili di tabacco da masticazione del tipo "Gutka", prodotto di origine asiatica privo del contrassegno dei Monopoli di Stato. Il tabacco, noto per gli effetti stimolanti ma anche per i gravi rischi per la salute, era destinato a un cittadino di origine asiatica residente in città, ora denunciato. L'operazione si inserisce nel contrasto al contrabbando e alla tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Caltanissetta, sequestrati 56 kg di tabacco di contrabbando http://dlvr.it/TNjFJw - X Vai su X
#Caltanissetta Alla #festa di San Michele Arcangelo, santo patrono del capoluogo nisseno, celebrato il 29 settembre, vendita merce contraffatta. Sequestrati oltre 10.000 prodotti - facebook.com Vai su Facebook
Caltanissetta. Sequestrati oltre 56 kg di tabacchi lavorati esteri di tabacco da masticazione “Gutka” - Nel quadro dei servizi predisposti della Guardia di Finanza per contrastare il contrabbando dei generi di monopolio, i Finanzieri del Gruppo di Caltanissetta, all’esito di un mirato servizio ... Lo riporta libertasicilia.it
Caltanissetta, sequestrati 56 kg di tabacco da masticare Gutka - La Guardia di Finanza di Caltanissetta sequestra 56 kg di tabacco Gutka illegale. ragusah24.it scrive
Caltanissetta, sequestrati 56 kg di tabacco di contrabbando - Il destinatario dell'intera spedizione, un asiatico residente a Caltanissetta, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria ... Scrive ilsicilia.it