Caltanissetta sequestrati oltre 56 kg di tabacco da masticazione illegale

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia di finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 56 chili di tabacco da masticazione del tipo "Gutka", prodotto di origine asiatica privo del contrassegno dei Monopoli di Stato. Il tabacco, noto per gli effetti stimolanti ma anche per i gravi rischi per la salute, era destinato a un cittadino di origine asiatica residente in città, ora denunciato. L'operazione si inserisce nel contrasto al contrabbando e alla tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

caltanissetta sequestrati oltre 56 kg di tabacco da masticazione illegale

© Tgcom24.mediaset.it - Caltanissetta, sequestrati oltre 56 kg di tabacco da masticazione illegale

Altri contenuti sullo stesso argomento

caltanissetta sequestrati oltre 56Caltanissetta. Sequestrati oltre 56 kg di tabacchi lavorati esteri di tabacco da masticazione “Gutka” - Nel quadro dei servizi predisposti della Guardia di Finanza per contrastare il contrabbando dei generi di monopolio, i Finanzieri del Gruppo di Caltanissetta, all’esito di un mirato servizio ... Lo riporta libertasicilia.it

caltanissetta sequestrati oltre 56Caltanissetta, sequestrati 56 kg di tabacco da masticare Gutka - La Guardia di Finanza di Caltanissetta sequestra 56 kg di tabacco Gutka illegale. ragusah24.it scrive

caltanissetta sequestrati oltre 56Caltanissetta, sequestrati 56 kg di tabacco di contrabbando - Il destinatario dell'intera spedizione, un asiatico residente a Caltanissetta, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria ... Scrive ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Caltanissetta Sequestrati Oltre 56