Calendario scolastico | quest’anno niente ponte del 1° novembre già c’è la settimana corta in molte scuole Pausa lunga a Bolzano

Nel calendario scolastico nazionale, il 1° novembre resta una data fissa: la solennità di Tutti i Santi comporta la sospensione delle lezioni in tutto il Paese. Quest’anno, però, il giorno festivo cade di sabato. Una coincidenza che rende l’interruzione didattica poco percepibile in molte scuole, soprattutto dove il sabato non è previsto come giorno di lezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CALENDARIO SCOLASTICO 2025/2026 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3-4 DI ORISTANO - facebook.com Vai su Facebook

Calendario scolastico 2024/25: vacanze lunghe per Natale e super ponte per Pasqua e Primo maggio - Le Regioni hanno ufficializzato i giorni del rientro in classe e il Ministero ha stabilito il calendario delle festività nazionali. Da quotidiano.net

Calendario scolastico 2025/ Super ponte di aprile, quando finisce la scuola a giugno: le date - Il calendario scolastico 2025 si avvia al conto alla rovescia verso per le imminenti vacanze di Pasqua e le ferie estive, intanto si pensa a quello 25\26 Il calendario scolastico 2025 inizia ad ... ilsussidiario.net scrive

Calendario scuola 2025-2026: ecco tutti i ponti e le vacanze da segnare in rosso - 2026 è ufficiale e porta con sé buone notizie (e qualche delusione) per studenti e famiglie. Segnala tgcom24.mediaset.it