Calciomercato Roma: Pellegrini ritrova sé stesso e torna protagonista, ma l’Inter osserva Una rinascita silenziosa, ma potente. Lorenzo Pellegrini sta attraversando un momento decisivo della sua carriera, diventando nuovamente un perno centrale nella Roma grazie alla guida tecnica di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista romano, ormai sempre più maturo tatticamente e mentalmente, si candida come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Pellegrini si è ripreso ma non è esente da possibili offerte. Le novità