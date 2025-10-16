Calciomercato Roma Pellegrini si è ripreso ma non è esente da possibili offerte Le novità

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Roma: Pellegrini ritrova sé stesso e torna protagonista, ma l’Inter osserva Una rinascita silenziosa, ma potente. Lorenzo Pellegrini sta attraversando un momento decisivo della sua carriera, diventando nuovamente un perno centrale nella Roma grazie alla guida tecnica di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista romano, ormai sempre più maturo tatticamente e mentalmente, si candida come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato roma pellegrini si 232 ripreso ma non 232 esente da possibili offerte le novit224

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Pellegrini si è ripreso ma non è esente da possibili offerte. Le novità

Leggi anche questi approfondimenti

calciomercato roma pellegrini 232Scambio Juventus-Roma a gennaio: Koopmeiners in giallorosso! - Secondo quanto riportato nelle ultime ore, Juventus e Roma potrebbero valutare ... Scrive fantamaster.it

calciomercato roma pellegrini 232Calciomercato Roma: Pellegrini destinato ai saluti - Il gol decisivo nel derby di campionato contro la Lazio lo ha fatto rinascere dalle proprie ceneri, proprio come la felice, ma ora ... Come scrive calcioline.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Roma Pellegrini 232