Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Parma: Mateo Pellegrino incanta, ma il club blinda il suo gioiello Il protagonista assoluto dell’ultimo turno è stato senza dubbio Mateo Pellegrino, autore di una splendida doppietta contro il Torino. Con questa prestazione, l’attaccante argentino ha confermato di essere uno dei talenti più brillanti del Parma, attirando le attenzioni di diversi top club europei. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Parma, spunta fuori un grande retroscena su Pellegrino. Le ultime novità

