Calciomercato Milan Kim osservato speciale ma c’è un problema

Se è vero che il mercato non dorme mai, ancor più importante è mantenersi vigili su quello dei difensori. In un calcio sempre più votato all’attacco, infatti, non si trovano tanti guardiani della difesa di assoluto valore, specialmente in odore di trasferimento. La stagione di Kim. Uno di questi potrebbe essere Kim Min-jae, il roccioso centrale che al Bayern Monaco sta vivendo un periodo difficile. Nonostante un contratto da top player, il sudcoreano sembra non riuscire ad ambientarsi in Baviera e il suo rendimento è ben lontano da quello che, solo tre stagioni fa, lo aveva reso uno dei difensori più ambiti d’Europa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

