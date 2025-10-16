Calciomercato Lazio: si riaccende la pista Insigne, Sarri lo vuole subito In casa Lazio, il mercato non dorme mai. Nonostante la stagione sia in corso, la dirigenza biancoceleste è al lavoro per rinforzare un reparto offensivo che, finora, ha mostrato limiti evidenti in termini di imprevedibilità e qualità. Il nome che scalda i cuori di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, si riaccende la pista Insigne: Sarri spinge per l’acquisto