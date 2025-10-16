Calciomercato Juventus sfuma definitivamente quell’obiettivo | non partirà per meno di 100 milioni i bianconeri si chiamano fuori I dettagli

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, i bianconeri si erano informati: dopo il no a un’offerta da 70 milioni, il prezzo del trequartista è schizzato alle stelle. Un talento che sta esplodendo, un nome sulla bocca di tutti e un rimpianto che, per la  Juventus, si fa sempre più grande. Un gioiello argentino sta incantando la  Serie A  con la maglia del  Como, diventando un top player dal valore inestimabile. E pensare che, solo pochi mesi fa, anche i bianconeri si erano mossi per lui, dimostrando un’intuizione che però non si è concretizzata. Un’occasione sfumata che, col senno di poi, grida vendetta. Calciomercato Juventus: un affare mai decollato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus sfuma definitivamente quell8217obiettivo non partir224 per meno di 100 milioni i bianconeri si chiamano fuori i dettagli

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, sfuma definitivamente quell’obiettivo: non partirà per meno di 100 milioni, i bianconeri si chiamano fuori. I dettagli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calciomercato juventus sfuma definitivamenteCalciomercato Juve, l’ex obiettivo in difesa sfuma definitivamente? È sempre più probabile il rinnovo con la rivale di Serie A: ecco cosa sta succedendo - La rivelazione che mette fine all’inseguimento dei bianconeri Una mossa per blindare il presente e il futuro, una beffa per le prete ... juventusnews24.com scrive

calciomercato juventus sfuma definitivamenteCalciomercato Juventus News/ Si allontana il sogno Tonali, ecco chi sostituisce Bremer! - Il calciomercato Juventus si trova costretto a valutare l'arrivo di Jordan Teze dopo l'infortunio di Bremer mentre si allontana il sogno di Sandro Tonali ... Scrive ilsussidiario.net

calciomercato juventus sfuma definitivamenteJuventus, mercato ancora non pervenuto: i numeri flop di inizio stagione - Da Joao Mario a Openda e David, i nuovi acquisti della Juventus ancora non incidono: i numeri di inizio stagione. calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Sfuma Definitivamente