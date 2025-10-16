Calciomercato Juventus sfuma definitivamente quell’obiettivo | non partirà per meno di 100 milioni i bianconeri si chiamano fuori I dettagli

Calciomercato Juventus, i bianconeri si erano informati: dopo il no a un’offerta da 70 milioni, il prezzo del trequartista è schizzato alle stelle. Un talento che sta esplodendo, un nome sulla bocca di tutti e un rimpianto che, per la Juventus, si fa sempre più grande. Un gioiello argentino sta incantando la Serie A con la maglia del Como, diventando un top player dal valore inestimabile. E pensare che, solo pochi mesi fa, anche i bianconeri si erano mossi per lui, dimostrando un’intuizione che però non si è concretizzata. Un’occasione sfumata che, col senno di poi, grida vendetta. Calciomercato Juventus: un affare mai decollato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

